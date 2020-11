Chissà se la Juventus si sarà mangiata le mani dopo la tripletta di Ferran Torres con la Spagna, primo giocatore a segnare tre gol alla Germania in una sola partita. Il centrocampista classe 2000 in estate è passato dal Valencia al Manchester City per 35 milioni di euro totali, 23 per il cartellino più 12 di bonus. Poco più della metà di quanto i bianconeri hanno speso per prendere Federico Chiesa dalla Fiorentina (60). Ma su Torres c'era anche la Juventus, che lo seguiva da anni ma senza mai affondare il colpo.