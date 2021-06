Dopo la stagione ad alti livelli con la maglia dell'Atalanta, Cristian Romero rischia di diventare un vero e proprio rimpianto per la Juventus: i bianconeri l'avevano preso a gennaio 2020 lasciandolo in prestito al Genoa fino a fine stagione, l'estate scorsa l'hanno girato in prestito biennale all'Atalanta con diritto di riscatto fissato a 16 milioni che i nerazzurri potrebbero addirittura esercitare subito. Premiato come miglior difensore del campionato, su di lui ha messo gli occhi il Manchester United che secondo La Gazzetta dello Sport è pronto a spendere 45 milioni per convincere l'Atalanta a cederlo.