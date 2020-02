La Juventus ha problemi a centrocampo. Questa, potrebbe essere la tagline di questa prima parte di stagione con Maurizio Sarri alla guida. Così, mentre si progettano gli acquisti del futuro, spunta anche qualche rimpianto. Come riporta Calciomercato.com, uno di questi è senz'altro Sergej Milinkovic-Savic, tornato a brillare nella Lazio seconda. La vittoria sull'Inter di ieri sera, in cui è andato anche a segno, ha certificato la sua nuova crescita e, di conseguenza, anche il prezzo del centrocampista è salito. Se la scorsa estate, dopo l'ottavo posto in campionato, Lotito avrebbe potuto cedere per cifre ragionevoli, ora il suo valore è tornato ad essere da top player: sopra i 100 milioni di euro.