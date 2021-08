All'indomani del deludente pareggio per 2-2 della Juventus sul campo dell'Udinese, così si legge su Calciomercato.com:La Juventus allora non si pentì della scelta fatta convinta che Szczesny fosse (e sia anche oggi dopo Udine) ancora un ottimo portiere. Il doppio errore di ieri, tuttavia, ha riportato inevitabilmente alla luce quel pensiero, quell'idea, che con Donnarumma in bianconero la Juve si sarebbe assicurata, come fatto con Buffon all'epoca, un portiere di assoluto valore e rendimento per i prossimi 10 anni..."