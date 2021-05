Era il 2018 quando la Juventus si era messa sulle tracce di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che ha appena conquistato la promozione in Serie A con l'Empoli. Allora veniva da un grande Europeo Under 17 vissuto da protagonista con la maglia azzurra, i bianconeri avevano inviato i loro scout per studiarlo da vicino e le relazioni erano tutte positive. L'interessa c'era ed era concreto, poi non si è mai approfondito il discorso. A riportarlo è Calciomercato.com.