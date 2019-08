6 mesi anonimi alla Juve, poi l'inevitabile divorzio: Titì Henry salutava praticamente 20 anni fa la Juventus per accasarsi all'Arsenal, squadra che ha fatto la sua fortuna e che l'ha consacrato come uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. La leggenda dei Gunners era sbarcata a Torino per sostituire Del Piero: Pinturicchio aveva avuto un infortunio importante al ginocchio. Crociato che fa crack, era il novembre del 1998. Complici incomprensioni con Ancelotti, il 'sostituto' Henry non riesce a replicare il talento del numero 10 bianconero. Annata maledetta, quella del 1999. E poi l'Arsenal, con mille rimpianti da parte della dirigenza dell'epoca...