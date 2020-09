La Juventus non è solo la squadra che ha vinto più scudetti in Italia, ma anche quella con più Coppe Italia in bacheca. Oggi ricorre l'anniversario della quarta di esse: 18 settembre 1960, campo neutro di San Siro. La Juve di mister Parola affronta la Fiorentina. La gara sembra mettersi in discesa per i bianconeri, che sbloccano il risultato con un bolide di John Charles. I viola però pareggiano allo scadere del primo tempo con una rete altrettanto bella di Miguel Montuori e nel secondo tempo la ribaltano con un gol di rapina di Dino Da Costa. A quel punto si scatena Omar Sivori, ma nell'accezione più negativa: per proteste contro l'arbitro calcia via il pallone in modo violento e plateale, e viene espulso dall'arbitro Righi.

CHE CARATTERE! - Sotto di un gol, rimontata e in inferiorità numerica, la Juventus fornisce a quel punto una gran prova di carattere e Charles completa la doppietta personale pareggiando di testa: 2 pari, supplementari e a decidere le sorti della Coppa è un'autorete viola nei supplementari su una conclusione velleitaria di Giampiero Boniperti. Finisce 3-2 per la Juve.