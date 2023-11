Che quella di domenica possa finalmente essere la partita di Moise? L'attaccante dellaha segnato la prima delle sue tre doppiette in Serie A proprio contro la, il 28 gennaio 2018 con la maglia dell'Hellas Verona; il classe 2000, tuttavia, non ha partecipato nemmeno a una rete in cinque sfide con i bianconeri contro i viola in campionato.