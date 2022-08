Come racconta Gazzetta, Da tempo Federico, responsabile dell’area sportiva juventina, ha raggiunto l’intesa con Lisandro, il nuovo agente di. Non è casuale che questo cambio di procura sia avvenuto solo recentemente, guarda caso seguendo le orme di Angel. E proprio la sintonia con il Fideo ha aiutato la Juventus a sbloccare la situazione. Sino a una settimana fa Galtier non aveva ancora dato il via libera alla sua cessione, ma gli ultimi giorni sono stati evidentemente a favore delle aspettative juventine.