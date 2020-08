1









Nelle ore successive all'esonero di Maurizio iniziò un toto-allenatore risolto nel giro di una giornata, col clamoroso annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Prima della convocazione di Pirlo alla Continassa erano circolati diversi nomi di tecnici più affermati, in primis Simone Inzaghi. Ma oggi Giornalettismo svela un retroscena su quelle ore convulse: il primo allenatore sentito da Andrea Agnelli non era stato né Inzaghi, né Pochettino, né qualunque altro nome uscito fuori in quel frangente...



IL CT - Il primo contatto di Agnelli era stato nientemeno che Roberto Mancini. Proprio lui, il ct azzurro. Com'è possibile? Mancini non avrebbe gradito affatto la scelta della Figc di dare a Marcello Lippi il ruolo di direttore tecnico della Nazionale a fine luglio. Di conseguenza avrebbe iniziato a guardarsi in giro, con il presidente della Juve pronto ad approfittarne. Il Mancio tuttavia avrebbe chiesto alla società bianconera dieci giorni di tempo per pensarci. Troppo per Agnelli, ed ecco allora spiegata la virata istintiva su Pirlo.