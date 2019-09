Stasera tocca alla Juventus Women, in alternativa, lo stadio Moccagatta di Alessandria ospita anche l'U23. Insomma, c'è molta Juventus che da Torino cambia provincia pur di sentirsi comunque a casa: eppure, visto il primo impegno di Europa League giocato lontano dal Grande Torino, sono stati proprio i granata a finanziare parte dei lavori di ampliamento della gradinata. Un regalo che Cairo ha gentilmente concesso allo stadio e che darà beneficio anche alla Juventus. Già da stasera, con il sold out fatto registare per la sfida al Barcellona delle ragazze di Guarino.