Sono serviti 34 minuti di gara da titolare per Dusanall'esordio al Mondiale in Qatar per mettere a segno il suo primo gol. L’attaccante della Juventus è il terzo giocatore ad aver segnato al suo esordio da titolare al Mondiale dopo i connazionali Ilic e Zigic nel 2006. A riferirlo è Opta.