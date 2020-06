Oltre ad aver ritrovato la strada che conduce al gol, la Juventus può sorridere per la solidità ritrovata da parte della difesa. Zero gol subiti nelle ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, una striscia positiva che parte dal derby d’Italia prima della sosta forzata. Un record per questa stagione, che ha raddoppiata la precedente striscia consecutiva di clean sheet, contro Spal e Bayer Leverkusen a cavallo tra ottobre e novembre. Come riporta il Corriere dello Sport, la porta della Juve è rimasta inviolata per 419 minuti, come non accadeva dal dicembre del 2018.