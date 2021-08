La Juventus lavora su Locatelli e Pjanic. Nel frattempo, il campionato incombe...

Questo scrive Calciomercato.com: "In attesa degli ingressi, Allegri lavora con il materiale a disposizione. All'orizzonte ci sono una data e un luogo preciso: 22 agosto, ore 18.30, Dacia Arena. Sarà l'Udinese ad accogliere l'esordio del Max-bis, che cerca soluzioni per la prima mediana dell'anno. Il compito è più arduo di quanto sembri: sicura, infatti, l'assenza dello squalificato Weston McKennie, sul quale Allegri vuole puntare con decisione. "Farà 10 gol" ha assicurato in pre-season, ma in Friuli dovrà rinunciarci. Lo stesso vale per Arthur e Rabiot, ancora alle prese con acciacchi fisici. Va da sé, dunque, che troverà spazio Bentancur, mentre proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista Aaron Ramsey. Il tempo stringe, il countdown verso il campionato è (quasi) finito. La Juve aspetta (almeno) Locatelli, Allegri studia il centrocampo per le prime uscite".