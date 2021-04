La prestazione contro il Napoli offre tanti spunti di riflessione, pressochè tutti positivi. Finalmente la Juventus ha mostrato unione di intenti, un collettivo che ha identità, spirito e mordente, voglia di portare a casa le partite cruciali. Ma c’è anche una dose di rammarico, perché se in altre partite fosse scesa in campo la Juve vista ieri, staremmo parlando di un altro campionato. Sono 12 i punti persi contro le squadre di bassa classifica, lo stesso divario che separa i bianconeri (59 punti) dall’Inter, prima a 71 punti. Pirlo si è fatto sfuggire di mano il decimo scudetto consecutivo proprio in queste partite, e ce ne sono altre che gridano ancora vendetta.



