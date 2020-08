Dopo il colloquio con Pirlo anche Gonzalo Higuain si è convinto a lasciare la Juventus. L'attaccante argentino sarebbe voluto rimanere ma non fa parte del progetto bianconero: così ha già incaricato il fratello e agente Nicolas di trovare la proposta più vantaggiosa e contemporaneamente trattare la risoluzione del contratto con la Juve. La società preferirebbe cedere il cartellino del Pipita per non fare minusvalenza, l'argentino piace in Premier League ma c'è un problema: una vera e propria offerta per Higuain non è mai arrivata.