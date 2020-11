Manolo Portanova è uno dei giocatori a disposizione di Andrea Pirlo per la trasferta di Benevento (calcio d'inizio dopodomani alle ore 18). Per adesso ha giocato solo una partita, a Crotone, e spera magari contro un'altra neopromossa di poter avere una chance. Nel frattempo, il giovane Portanova pensa a lavorare duro per poter essere al meglio della condizione se dovesse essere chiamato in causa dall'allenatore della Juventus. Come testimoniato dalle due foto pubblicate oggi su Instagram dopo l'allenamento della Continassa, e dall'annesso messaggio in inglese...