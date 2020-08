Roberto Pereyra è uno di quei giocatori che con un po' di fortuna in più con gli infortuni avrebbe forse potuto vivere una carriera su livelli più alti: nella stagione 2014-2015 si inserì bene nelle rotazioni del centrocampo della prima Juventus di Allegri, dopo essere arrivato dall'Udinese. Il suo primo gol juventino fu di pregevolissima fattura: a gennaio 2015, in un 6-1 inflitto al Verona in Coppa Italia, superò il portiere Rafael con un pregevole tocco morbido su un filtrante di Lichtsteiner. La Juve oggi ha pubblicato sui propri canali social il video di quella rete.