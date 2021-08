La Juventus il 10 agosto 2004 si trovava a dover affrontare la squadra svedese del Djurgarden nei preliminari di Champions League, dopo l'annata poco esaltante che aveva chiuso pochi mesi prima l'esperienza bianconera di Marcello Lippi. Col nuovo allenatore Capello in panchina,con le reti, nel secondo tempo, di Trezeguet ed Emerson. Sono passati esattamente 17 anni da quella serata che avrebbe costretto la Juve, al ritorno, a mettere la massima concentrazione per passare in Svezia.