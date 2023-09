100 presenze in per Weston!

Doveva partire ed è rimasto. Doveva partire e, invece, si è riconquistato un posto in rosa per poi guadagnarsi la conferma ufficiale per la stagione 2023/24, anche in un ruolo non suo. Non più solo mezz'ala, ma esterno a tutto campo, così Westonsi è ripreso la fiducia di Allegri e anche i minuti in campo. Oggi titolare contro la Lazio ha giocato un primo tempo formidabile per presenze, idee e spinta. Il tutto nella sua 100esima presenza bianconera, festeggiata al meglio.