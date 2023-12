Juve, i numeri della difesa

i braccetti,in mezzo. In questo modo, Massimilianoaveva trovato equilibrio e dato solidità alla sua. Certo, i problemi in fase realizzativa c’erano, ma una certezza scalfiva le certezze degli avversari: fare gol a questa Juve era pressoché impossibile. Poi, il rientro di Danilo e Alex Sandro, la possibilità di scelta del tecnico livornese che si arricchisce e l’occasione per far ruotare gli uomini a disposizione. Nessuno, però, si sarebbe aspettato un crollo delle prestazioni difensive,Nelle ultime sei giornate di campionato, la squadra ha conseguito quattro vittorie e due pareggi, accumulando un totale di 14 punti. Tuttavia, emerge in modo evidente il numero di gol subiti:. Una cifra significativa e sorprendente, specialmente considerando che la squadra non aveva incassato nemmeno un gol. La differenza nella solidità difensiva negli ultimi incontri risulta notevole e solleva interrogativi sulla consistenza della retroguardia.La serie di partite senza subire gol si è interrotta nell'ultima parte di Juventus-Cagliari, quandoha superatodi testa su calcio piazzato. Successivamente, sono giunte la rete diin contropiede, favorita da un evidente errore di posizionamento della difesa bianconera, il gol di Valentinper il Monza dalla distanza, quello dicon il Genoa e infine la marcatura di Baez, che ha superato con facilità la coppia Danilo-Kostic sull'out sinistro. In questo periodo, l'unico match della Juventus senza subire gol è stato contro il Napoli, durante il quale, comunque, i bianconeri sono stati fortunati grazie al clamoroso errore die alle parate di Szczesny a seguito di evidenti errori difensivi.La porta precedentemente blindata, quindi, comincia a scricchiolare e lasciar intravedere crepe.