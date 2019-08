Sembra che Matthijs de Ligt sia stato colto di sorpresa dall’esclusione di Parma. Se non era tutto previsto, il giovane difensore olandese non deve perdersi d’animo. Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, il giocatore ha il futuro dalla sua parte e si candida già per un posto da titolare nella partita contro il Napoli di sabato 31 agosto. Tornando a Parma, il quotidiano ha sottolineato quanto fosse impressionante, nel suo complesso, la panchina che la Juventus ha schierato al Tardini: oltre al già citato De Ligt vi erano Buffon, Danilo, Emre Can, Bentancur, Mandzukic, Dybala e gli altri. Magari, per qualcuno di loro, il futuro riserverà ancora la sorpresa di un trasferimento. I nomi più caldi dati in uscita sono sempre quelli di Mandzukic ed, eventualmente, Dybala. Rugani, non convocato e rimasto a Torino, è invece vicino alla Roma.