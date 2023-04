Il primo gol non si scorda mai. Nicolò Rovella ieri contro l'Udinese ha segnato il suo primo gol in Serie A. Il giovane centrocampista della Juventus, in prestito al Monza, alla Dacia Arena contro l'Udinese ha mostrato tutto il suo talento con una nuova grande prestazione. E di lui La Gazzetta dello Sport scrive: “Nella Juve del futuro lui ci può stare”. E i voti sono tutti alti.La Gazzetta dello Sport - 7Corriere dello Sport - 7,5Tuttosport - 7,5