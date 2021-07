Come raccontato da Il Messaggero, negli ultimi giorni sono arrivate nuove offerte per Chiesa e si tratta di proposte molto allettanti, sia per il giocatore che per la. Per il quotidiano romano, sull'esterno ex Fiorentina ci sarebbero, entrambe vicine a un'offerta da 70 milioni che i bianconeri non hanno intenzione di considerare. Allegri considera ovviamente Chiesa al centro del progetto e ci sarebbe inoltre un dettaglio da non sottovalutare: prima di accettare qualsivoglia offerta, la Juve deve prima riscattare completamente il giocatore.