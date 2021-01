3









Tra un panettone e un torrone Fabio Paratici è già al lavoro per il prossimo mercato: la sessione invernale aprirà ufficialmente il 4 gennaio, le priorità della Juve sul mercato sono già ben definite per rinforzare la rosa di Pirlo e accontentare le sue richieste. Riflettori accesi anche sulle occasioni a parametro zero, giocatori in scadenza di contratto che dal 1º febbraio possono trovare un accordo con un altro club per la prossima stagione. Difensori, centrocampisti e attaccanti, giocatori giovani e d’esperienza. Un anno fa sono arrivati Rabiot e Ramsey, il colpo più importante a zero sicuramente quel Paul Pogba ancora in orbita Juve dopo averlo rivenduto al Manchester United a quattro anni di distanza. I dirigenti della Juve fiutano l'affare e affondano il colpo. Ieri come oggi, con i bianconeri che monitorano la lista dei giocatori in scadenza pronti ad anticipare la concorrenza e affondare il colpo.



MESSI - L'argomento Leo è sempre delicato. L'attaccante è in scadenza di contratto con il Barcellona che, fosse stato per lui, avrebbe già lasciato l'estate scorsa. Il rapporto con la società non è più lo stesso, e il futuro della Pulce in Catalogna è davvero in bilico. Sarebbe troppo considerarlo "un obiettivo" della Juve, ma se c'è anche solo una minima possibilità di fare un tentativo i bianconeri saranno lì, in fila insieme alle altre big. Il City di Guardiola e il Psg dell'amico Neymar davanti a tutte, poi le altre. Per un top club internazionale è inevitabile pensare - o meglio, sognare - in grande e anche solo informarsi sul futuro di Messi.



