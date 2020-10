La Juventus è sempre vigile sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto che si possono svincolare a parametro zero. Un'occasione potrebbe essere Angel Di Maria, però l'argentino del PSG a febbraio compie 33 anni e nei ragionamenti del club bianconero questo potrebbe fare la differenza in negativo.



Attenzione anche ad Arkadiusz Milik, promesso sposo juventino nei mesi scorsi. Il 26enne attaccante polacco, dopo aver sfiorato la Roma, alla fine non si è mosso. A Napoli è fuori lista. A gennaio gli azzurri cercheranno una soluzione per evitare di perdere l'ex Ajax a parametro zero. Visto quanto è accaduto in estate, può succedere di tutto. Compreso che Milik resista fino a giugno. A quel punto, sempre secondo Tuttosport, potrebbe riaprirsi anche la pista bianconera.