Cercato e corteggiato, alla fine Rodrigo De Paul resterà ancora una stagione all'Udinese. L'argentino era entrato nel mirino della Juventus (e non solo) che aveva fatto un tentativo già nelle scorse sessioni di mercato. Anche stavolta però non c'è stato nulla da fare, l'Udinese non l'ha lasciato andare resistendo anche agli assalti di Leeds e Zenit. Fabio Paratici però non lo perde di vista, continuando a seguirlo da vicino in attesa di provare ad affondare il colpo appena ne avrà l'occasione. Al momento De Paul è legato all'Udinese fino al 2023 con un ingaggio da 800mila euro.