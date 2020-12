La Juve non ha mollato la presa su Eduardo Camavinga. I bianconeri continuano a monitorare il centrocampista classe 2002 per il quale arrivano novità dalla Francia: il Rennes infatti avrebbe abbassato la richiesta da 70 a 50 milioni di euro; il contratto di Camavinga scade nel 2022 e il timore del club è quello di perderlo a zero alla fine della prossima stagione. Per evitare questo, hanno ridimensionato le richieste con la Juve - ma non solo - che sta valutando se farsi avanti.