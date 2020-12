Qualche anno fa è stato molto vicino alla Juventus, ma nelle scorse sessioni di mercato il nome di Julian Draxler era stato accostato di nuovo alla Juventus. Il centrocampista del Psg sembra sempre più lontano da Parigi: il contratto è in scadenza a fine stagione ma il club francese vorrebbe piazzarlo già a gennaio per provare a guadagnare qualcosa dalla sua cessione. A riportarlo è la Bild, che nonostante i rumors su un possibile rinnovo spiega come Draxler sia destinato a lasciare il Psg. Potrebbe essere lui il centrocampista di qualità che vuole Andrea Pirlo.