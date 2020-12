Il futuro di Angel Di Maria sarà lontano dal Psg. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto con il club francese e secondo quanto riporta Le Parisien avrebbe deciso di non rinnovare. A fine stagione si svincolerà a parametro zero, un'occasione che la Juve sta valutando per al prossima stagione. Di Maria è stato accostato a più riprese alla Juventus, i bianconeri non hanno mai affondato il colpo ma da svincolato potrebbe rappresentare il colpo low cost per la nuova Juve.