Se Di Maria ha iniziato alla grande il 2023 (due gol e grandi giocate) provando a riscattare il deludente inizio di stagione con la Juventu. Anche perché da quando è ricominciato il campionato Allegri ha sempre deciso di lasciarlo in panchina e usarlo a partita in corso., decisivo nel far iniziare l'azione con il lancio per Chiesa. Da Monza a Monza, perché l'unica presenza dal primo minuto nel 2023 risale proprio alla gara di Coppa Italia contro la squadra di Palladino.Una grande chance per il centrocampista argentino, arrivato e voluto fortemente dal tecnico bianconero per svoltare il reparto. Un obiettivo lontano dall'essere raggiunto ma che potrebbe compiere un primo passo quest'oggi.Paredes si gioca un pezzo di futuro perché per provare a far cambiare idea alla Juventus riguardo l'eventuale riscatto a fine stagione (ipotesi al momento molto complicata) servirà il miglior Leandro.