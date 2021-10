Domani sera potrebbe presentarsi un’occasione d’oro, per Moise. L’occasione per dimostrare chepuò contare su di lui, l’occasione per dimostrare di meritare la maglia dellae che i 17 gol dell’anno scorso alnon sono un caso. Domani, a Torino, arriva lae Massimiliano Allegri deve fare i conti con le probabili assenze di, anche se l’argentino potrebbe andare almeno in panchina. Quindi, si aprono spazi in avanti, per chi ha collezionato meno minuti. Tra questi, come riporta calciomercato.com,– Prima della sosta, Moise Kean ha giocato 45’ non particolarmente brillanti nel Derby della Mole. Ha dimostrato di avere ancora parecchi limiti, dal punto di vista tecnico, così come dal punto di vista dell’approccio al ruolo di terminale offensivo centrale. Meglio sull’esterno, dove può far valere le sue qualità atletiche e le capacità di dribbling. Molto da migliorare, quindi. Ma la crescita dei singoli è proprio uno dei capisaldi dell’Allegri 2.0 in bianconero. Anche in Nazionale, negli ultimi impegni di Nations League, non è di certo stato protagonista, con una manciata di minuti raccolti, sempre da subentrante. La partita di domani, quindi, potrebbe rappresentare una svolta: