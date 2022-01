Come racconta il Corriere dello Sport, per Kean c'è la svolta, potenzialmente della stagione. Per il quotidiano, il bomber finora non ha convinto: 4 gol (3 in campionato e uno in Champions League) in 20 presenze e 719 minuti giocati. Lo stesso ammontare di Cuadrado; meno di Morata (7) e Dybala (8). Non proprio il rendimento auspicato per il suo ritorno “a casa”, dopo l’esperienza all’Everton e al Paris Saint Germain. Serve uno scatto, insomma, nell’ottica di quella continuità che non è mai stata trovata.