Nei contatti continui tra Juventus e Barcellona, gli spagnoli hanno proposto a più riprese, trovando però sempre un muro da aprte dei bianconeri che non sono mai stati convinti delle condizioni fisiche del difensore francese. Secondo quanto riporta Elgoldigital però ora Umtiti potrebbe diventare un'occasione di mercato: il Barça sta pensando alla risoluzione consensuale del contratto per liberarsi del suo ingaggio, a quel punto se il giocatore dovesse accettare una riduzione dello stipendio, la Juve ci potrebbe pensare davvero a parametro zero.