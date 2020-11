Nonostante l'arrivo di Morata, la Juventus continua la caccia a un altro attaccante, per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione o anche eventualmente per gennaio. Un'occasione da valutare alla riapertura del mercato, potrebbe essere quella di Moussa Dembelé, attaccante classe '96 che secondo France Football il Lione avrebbe messo sul mercato. La Juve l'ha seguito da vicino nella stagione scorsa e in particolare nella gara di Champions con i francesi, e se decidesse di affondare il colpo dovrà vedersela col West Ham.