A poche ore dalla sfida contro la Cremonese, la Juve ha pubblicato alcune statistiche dei singoli giocatori bianconeri. Ecco un focus su Vlahovic e Milik.Dušan, a segno contro Lecce e Atalanta, potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta con la maglia della Juventus; in generale, non ci riesce nella competizione dal dicembre 2021 (serie di sei in quell’occasione, in maglia viola). L'attaccante serbo è uno dei soli due giocatori nato dall’1/1/2000 in avanti ad avere già segnato almeno 60 gol (61 per Dušan) nei maggiori cinque campionati europei; l’altro è Erling Haaland (a quota 97).Arkadiusz, autore del gol vittoria nella gara di andata, è vicino a prendere parte a 50 reti in Serie A (49); finora ha realizzato 45 gol e fornito quattro assist.