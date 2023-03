I numeri stanno con la Juventus da quando il club è stato penalizzato di 15 punti. La squadra di Allegri infatti ha realizzato 19 punti in 9 partite, ovvero più di quanto abbia fatto qualsiasi altra squadra ad eccezione del Napoli (24). Appena sotto c'è la Lazio, che ha ottenuto in questo arco di tempo 18 punti, solo 13 per Inter e Roma e 10 per Milan e Atalanta.