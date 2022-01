Numeri sempre più importanti per Wojciech Szczesny, tornato ieri sera a difendere la porta della Juve dopo lo stop forzato in Supercoppa dovuto al mancato possesso del Green Pass. Protagonista di un inizio di stagione non facile, l'estremo difensore polacco si sta indubbiamente confermando su ottimi livelli di forma, come certifica un dato: da inizio novembre, infatti, nessun altro portiere di Serie A è riuscito a chiudere più partite con un clean sheet rispetto a lui, attualmente a quota sei. Solidità ritrovata.