Luca Pellegrini sogna di tornare alla Juventus e mentre i bianconeri valutano la sua permanenza in bianconero per la prossima stagione, l'ex Roma ha dalla sua numeri importantissimi. Come riporta La Gazzetta dello Sport il 21enne ha già fatto registrare ben 97 cross in questa stagione di Serie A. ​Tra gli italiani, oltre quella cifra, solo Candreva e Ghiglione, che però giocano a centrocampo.



OCCASIONI CREATE - ​"Marcelo nella stagione dei 21 anni creò 35 occasioni da gol - ricorda il quotidiano -, Carvajal 47, Robertson 17, Lahm 9. Pellegrini è a 20 e avrebbe ancora tredici partite da giocare".