La Gazzetta dello Sport in edicola, racconta in breve le caratteristiche di McKennie, nuovo acquisto della Juventus che già nella giornata di domani potrebbe essere a Torino per le visite mediche. "McKennie non è un nome glamour e per conoscerlo bisogna essere appassionati di calcio tedesco. Forte fisicamente (è alto 1.85) e agile atleticamente, abile nei contrasti ma anche con una buona dose di tecnica. E’ una mezzala che però si adatta a tutto: allo Schalke ha fatto l’interno, il mediano, il trequartista, l’esterno destro, il difensore centrale e persino la punta. I numeri raccontato un centrocampista bravo nel recuperare palla (secondo per intercetti in Bundesliga nello Schalke, solo Mascarell ha fatto meglio), uno dei concetti base del calcio di Pirlo. McKennie ha chiuso il 2019-20 con 28 gettoni in Bundes e 3 gol. Ha segnato anche una rete in Champions (2018-19) alla Lokomotiv Mosca".