Numeri da record quelli degli ingressi al, il museo bianconero che sorge nel cuore dell'Allianz Stadium. Di seguito il comunicato ufficiale:Tre giorni straordinari. Dal 13 al 15 agosto, nel week-end lungo di Ferragosto per intenderci, lo Juventus Museum ha accolto tantissimi visitatori che hanno fatto registrare numeri elevatissimi, anche più alti del periodo pre Covid-19.Andando più nel dettaglio:Sono numeri semplicemente strepitosi che dimostrano ancora una volta come da parte dei tifosi e dei tantissimi appassionati ci fosse il desiderio di tornare dove è custodita la gloriosa storia del nostro Club.Per fare un confronto con i numeri pre Covid-19, possiamo aggiungere che la media di visitatori nello stesso periodo (dal 13 al 15 agosto), senza matchday però, fu di circa 1.500 persone e la media, nei giorni gara, fu di 2.000 visitatori. Numeri ampiamente superati in questo inizio di stagione.