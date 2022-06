32 - Solo Cristiano Ronaldo (40) e Lionel Messi (35) hanno fornito più assist di Ángel Di María (32) in Champions League da quando Opta raccoglie questo dato (2003/04). Gotha. pic.twitter.com/NENuYEA1MJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2022

Quest'oggi, dopo settimane di estenuanti trattative, sembra essere arrivata una prima - convincente - fumata bianca: Angelè a un passo dalla. E non può che essere una buona notizia per i bianconeri, a caccia di rinforzi di qualità per tornare a competere il prima possibile su tutti i fronti. I numeri del Fideo, del resto, parlano da soli, e a impressionare è soprattutto quello relativo agli: dal 2003-04, infatti, solo Cristianoe Leo, rispettivamente a quota 40 e 35, hanno fornito più passaggi decisivi inrispetto all'argentino, fermo a 32. Lo sottolinea Opta, con un tweet che ha già fatto esaltare tutti i tifosi della Juve.