"Juan Cuadrado è l’ottavo giocatore a trovare il gol direttamente da corner in Serie A dall’inizio dello scorso decennio (dopo Callejón, Pulgar, de Paul, Papu Gómez, Marco Rigoni, Di Natale e Calhanoglu proprio ieri). Juan, inoltre, ha segnato tre gol in 14 presenze in questo campionato, meglio rispetto ai due messi a segno in tutta la scorsa Serie A in 30 gare giocate.".