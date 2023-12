La Juventus si appresta a giocare l'ultimo big match del girone di andata. Sabato arriva all'Allianz Stadium la Roma di José Mourinho. Allegri proverà a tenere l'imbattibilità nelle grandi sfide in questo campionato. Al momento infatti, i bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie e due pareggi, 14 punti su 18 disponibili in queste sfide. Sono arrivate le vittorie con Milan, Lazio, Napoli e Fiorentina, mentre i pareggi ci sono stati con Inter e Atalanta. Un grande rendimento della squadra anche nelle partite più difficili, in netto contrasto con quanto successo anche l'anno scorso.