Come racconta Gazzetta, il ritmo è quello giusto e la settimana senza coppe ha permesso a squadra e allenatore di focalizzarsi solo sulla sfida dello Stadium. Bisogna però evitare che la settimana lunga diventi un boomerang, come è accaduto dopo la vittoria con la Lazio nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Allegri può contare anche sul fattore Stadium, perché in questa stagione i bianconeri hanno guadagnato 10 punti davanti al proprio pubblico (3 vittorie e un pareggio). Inoltre la Signora non ha subito gol nelle ultime due gare casalinghe (contro Lecce e Torino): dalla prima sfida giocata nella nuova casa (stagione 2011-12) i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in 119 occasioni su 232 match.