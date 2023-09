I due gol incassati in quattro partite (contro Bologna e Lazio), per il momento, offrono una media di 0,5 gol subiti a gara, che – in prospettiva – è migliore persino di quella da record della stagione 2015/2016, quando i bianconeri completarono una clamorosa rimonta tricolore e chiusero il torneo con 20 reti incassate, come ricorda Tuttosport. In generale, la difesa bianconera fin qui ha tenuto nonostante un approccio più proposito e offensivo della squadra.