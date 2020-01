La Juventus sta dominando nell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese (2-0 all'intervallo), ma non è una novità. I bianconeri di Sarri, infatti, allo Stadium hanno perso una sola partita in questa competizione: nella semifinale d'andata della Coppa Italia 2014-15 contro la Fiorentina, vincendo poi il ritorno 3-0 a Firenze e andando in finale. Da quel ko contro i viola, la Juve ha totalizzato otto vittorie in otto partite.