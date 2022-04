Nella giornata di oggi la Juventus è scesa in campo per l'allenamento. Dal video che ha pubblicato sui suoi profili social la Vecchia Signora si vede un Alvaro Morata in grande forma, protagonista di un tunnel ai danni di un compagno. Dopo la sfida all'Inter ora mette nel mirino la sfida al Cagliari di sabato sera. Di seguito il video dell'allenamento odierno.