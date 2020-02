La Juventus vince a Ferrara, sfatando un tabù in trasferta che le garantisce un piccolo record. I bianconeri, infatti, hanno vinto in ognuno degli stadi in cui hanno giocato negli ultimi nove anni di Serie A: sono ben 32. Ecco tutti i numeri e le curiosità statistiche della vittoria contro la Spal, come riportato da Juventus.com.



"​Cristiano Ronaldo ha segnato in 11 presenze consecutive in Serie A, è solo il terzo giocatore a riuscirci dopo Batistuta (1994/95) e Quaglierella (2018/19). Ha raggiunto Rui Costa in cima alla classifica dei marcatori portoghesi in Serie A a quota 42 reti.



Juan Cuadrado ha partecipato ad un almeno un gol in due partite consecuitve (un gol e un assist) per la prima volta da aprile 2018 (v Benevento e v Milan). Juan è uno dei tre giocatori (insieme a Pjanic e Palacio) ad aver servito almeno due assist in tutte le ultime nove stagioni di Serie A.



Cristiano Ronaldo ha segnato 21 gol (stesso numero della scorsa stagione) dopo 25 partite giocate dalla squadra in questa Serie A, l'ultimo giocatore a riuscirci è stato John Charles nella stagione 1957/58 (22).



Giorgio Chiellini ha giocato una partita da titolare in Serie A per la prima volta dopo 182 giorni, dopo la prima giornata contro il Parma.



La Juventus ha vinto 13 partite con un gol di scarto in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra considerando i Top-5 campionati europei"