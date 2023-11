Laha battuto 44 volte ilin Serie A (completano il quadro 26 pareggi e 12 sconfitte): solo ilè riuscito a vincere più partite contro i sardi nel massimo campionato (46). La Vecchia Signora ha vinto 11 delle ultime 12 sfide contro i rossoblù in campionato in Serie A (e pareggiato la restante), segnando 28 reti nel periodo (2.3 di media a match) e registrando otto. Dal 2015/16 in avanti, inoltre, quella bianconera è la squadra contro cui il Cagliari ha mancato più volte l’appuntamento con il gol in Serie A (8 su 12 confronti nel periodo).